42-летняя Маша Ефросинина обожает выглядеть стильно. Последний ее выход стал тому подтверждением. В своем образе звезда соединила трендовые цвета этой осени.

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Брендовый образ Маши Ефросининой

Основой ее аутфита стал молочный костюм от украинского дизайнера Елены Бурениной. Это безрукавка с вырезами на талии и брюки прямого покроя со стрелками.

Под стильный верх Маша Ефросинина подобрала полупрозрачный гольф от итальянского бренда Fendi. Бежевая водолазка расшита логотипом модного дома – буквами FF. Ее стоимость на официальном сайте составляет 510 фунтов стерлингов – более 18 тысяч гривен.

Отметим, в гардеробе Маши Ефросининой достаточно вещей от Fendi. Например, летом она появлялась в шелковых брюках за 32 тысяч гривен.

В прохладный осенний день ведущая накинула кожаное пальто шоколадного оттенка. Его Ефросинина нашла в коллекции украинского бренда POUSTOVIT. В тон к классическому тренчу она подобрала туфли с квадратным носком.

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