Предательница MARUV сменила псевдоним и нарвалась на хейт: "Твоя страна захлебывается в крови"
Источник:Sharlotta Ututu
Сбежавшая из Украины певица MARUV решила изменить псевдоним. Предательница выпустила свежий трек под новым сценическим именем. Теперь она Sharlotta Ututu. Однако это возмутило украинцев, ее раскритиковали в сети.
Певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, неожиданно сменила сценическое имя. Об этом она сообщила в своем Инстаграмме, из-за чего нарвалась на хейт.
К теме Сколько в мире стоит жизнь украинца, – Екатерина Осадчая призвала предоставить Украине самолеты
Артистка теперь выступает под псевдонимом Sharlotta Ututu. Именно под этим именем она представила новую композицию Killing Me Softly.
Также Анна Корсун решила изменить стиль – теперь она блондинка. В то же время в клипе она предстала в нетипичном для себя образе – в длинном платье с вырезом и корсетом, а также накидке с длинным рукавом и капюшоном.
Новый образ предательницы MARUV / Фото с ее инстаграммы
Maruv нарвалась на хейт
Интересно, что страница MARUV в Инстаграмме раньше была закрыта для украинцев, но теперь "новая" артистка Sharlotta Ututu открыла доступ и разрешила оставлять комментарии.
Украинцы, которых давно возмущало поведение и молчание певицы о войне в Украине, высказали свои мысли. На звезду полилось много заслуженной критики:
- "Ой, а кто это у нас здесь такой переобулся. Что, в России калачи уже не вкусны? Ты теперь европейка?"
- "Предательница! Пой на болотах!"
- "Европа? Серьезно? А как же любимые рубли? Как же легко кое-кто переобувается. Мерзкая изменница!"
- "Хаха, Шарлотта. Ну да, смена псевдонима, конечно, спасет".
- "Марув выбрала линию поведения 1.5 года назад. Переобуваться поздно. Оставайся молчаливым свидетелем убийств и насилия. Мало кто простит тебе молчание".
- "Попытка переобуться через полтора года войны? Нет, нет, нет, авось бегом назад на болота".
- "Талант не пропьешь, но продашь. Почему Википедия до сих пор пишет, что это украинская певица?"
- "О нет, тебе не простят.... Не пытайся. Как бы ты себя ни называла. Отвратительная ты..."
- "Анна, пока вы не объясните свое отсутствие и вашу позицию, мы не можем воспринимать ваше творчество".
- "А где ты была, когда твой родной город и твоя страна уже 1,5 года захлебываются в крови?"
Напомним, что до начала полномасштабного вторжения MARUV активно работал в России. С началом войны артистка делает вид, что никакой войны нет. Кроме того, она продолжает раздавать интервью российским изданиям.
Где сейчас MARUV? В октябре 2022 згода везда впервые рассекретила свою локацию. Тогда она постила свои счастливые фото из Турции, куда сбежала с мужем. Гастролерша заявила, что с ней и его ребенком все хорошо и она находится в безопасном месте. После этого она не отвечала, где находится.
К слову, ранее украинская ведущая Катя Осадча подвергла критике MARUV за игнорирование войны в Украине. Она послала ее вслед за русским кораблем и сказала отдать украинский паспорт.
Продюсер Игорь Кондратюк тоже комментировал поведение певицы. "Я не знаю, что делать с больной девушкой MARUV. Одноклеточные существа. Взял бы за шкурку всех гастролеров и заставил выступать в коротких юбках для кадыровцев в Буче", – говорил он.