Он не злой, – певица Марта Адамчук прокомментировала скандалы и сотрудничество с Потапом

Певица Марта Адамчук когда-то была бэквокалисткой Потапа. Период их сотрудничества она упоминает с теплом. Артистка прокомментировала и скандалы с рэпером, она считает, что сейчас у него тяжелый период.

Марту Адамчук помнят из шоу "Х-фактор" и "Голос країни". Но до этих проектов она три года работала бэк-вокалисткой Потапа и Насти Каменских.

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Адамчук прокомментировала скандалы с Потапом

Адамчук прокомментировала скандалы с рэпером. На вопрос журналистки, время ли Потапа уже истекло, певица ответила, что это сплетни.

Я не хочу ни оценивать, ни обсуждать. Во-первых, я их очень люблю, это моя практически семья. А во-вторых, я хотела бы сказать свое мнение. Если бы я пообщалась с Лешей, я бы спросила, как он: "Лёша, как ты? Почему у тебя сейчас такое в жизни?",

– сказала Марта.

По ее словам, Потап очень положительный и не злой. Она также объяснила, почему рэпер написал скандальный трек "Волонтер".

"Возможно, он написал песню "Волонтер" по старой схеме, как прежде, – не со зла это сделал, а просто написал песню в такой структуре, как он это делал раньше. Я не знаю, нужно спрашивать Лешу", – добавила Адамчук.

О сотрудничестве с Потапом

Певица вспомнила сотрудничество с рэпером и Настей Каменских. Она объяснила, что это был важный опыт.

Я, когда попала к ним на бэк-вокал, это было что-то вау, после того как я выросла в деревне. Тогда я чувствовала себя звездой… Я три года с ними проезжала. Это колоссальный опыт. Отпечаток сильный остался,

– отметила Марта Адамчук.

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