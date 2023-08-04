Умер Марк Марголис – актер из сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу"

4 августа стало известно, что скончался голливудский актер Марк Марголис. Он играл в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу".

Как рассказывают в СМИ, Марголис в 83 года скончался в четверг, 3 августа, в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке. В медицинском заведении он находился, лечясь от непродолжительного заболевания. О том, что актер отошел в засветы, сообщил его сын, актер и генеральный директор компании

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Отметим, что Марк Марголис известен благодаря своей роли наркоторговца Гектора Саламанки в сериале "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу". За роль Саламанки его номинировали на премию "Эмми".

Кроме того, Марголис снимался в лентах "Лицо со шрамом", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" и сериале "Оз". Кроме того, он стал героем шести лент Даррена Аронофски.

Его коллега по съемочной площадке Брайан Кренстон отреагировал насмерть Марголиса.

Сегодня я с большой грустью узнал о смерти друга. Марк Марголис был действительно хорошим актером и прекрасным человеком. Веселым и интересным вне съемочной площадки, и (в случае с "Во все тяжкие" и "Ваша честь") запугивающим и пугающим на съемочной площадке,

– написал он в инстаграме.

Актер заметил, что спокойная энергия Марголиса скрывала "его озорной характер и пытливый ум". Кренстон отметил, что 83-летний актер любил поделиться хорошей шуткой.

"Я уже скучаю по нему. Почивай с миром, Марко, и благодарю тебя за твою дружбу и твою исключительную работу", – отметил он.

У Марголиса остались его сын и невестка Хайде, жена Жаклин, на которой он женился в июне 1962 года, внуки Бен, Эйдан и Генри, а также брат с женой Джером. Заметим, что на протяжении многих лет он жил в Трайбеке.