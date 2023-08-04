Як розповідають у ЗМІ, Марголіс у 83 роки помер у четвер, 3 серпня, у лікарні Маунт-Сінай у Нью-Йорку. У медичному закладі він перебував, лікуючись від нетривалого захворювання. Про те, що актор відійшов у засвіти, повідомив його син, актор і генеральний директор компанії

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Зауважимо, що Марк Марголіс відомий завдяки своїй ролі наркоторговця Гектора Саламанки у серіалі "Пуститися берега" та "Краще дзвоніть Солу". За роль Саламанки його номінували на премію "Еммі".

Крім того, Марголіс знімався у стрічках "Лице зі шрамом", "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" і серіалі "Оз". Крім того, він став героєм шести стрічок Даррена Аронофскі.

Його колега по знімальному майданчику Браян Кренстон відреагував на смерть Марголіса.

Сьогодні я з великим сумом дізнався про смерть друга. Марк Марголіс був дійсно хорошим актором і прекрасною людиною. Веселим і цікавим поза знімальним майданчиком, і (у випадку з "Пуститися берега" і "Ваша честь") залякуючим і лякаючим на знімальному майданчику,

– написав він в інстаграмі.

Актор зауважив, що спокійна енергія Марголіса приховувала "його пустотливий характер і допитливий розум". Кренстон зазначив, що 83-річний актор любив поділитися гарним жартом.

"Я вже сумую за ним. Спочивай з миром, Марку, і дякую тобі за твою дружбу і твою виняткову роботу", – зазначив він.

У Марголіса залишилися його син та невістка Хайде, дружина Жаклін, з якою він одружився у червні 1962 року, онуки Бен, Ейдан та Генрі, а також брат з дружиною Джером. Зауважимо, що впродовж багатьох років він мешкав у Трайбеці.