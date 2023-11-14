В годовщину первого свидания: жена Цукерберга показала, как выглядела с мужем 20 лет назад

Основатель Meta Platforms Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан отмечают годовщину отношений. Они подевались архивными фото по этому случаю.

Как супруги сообщили в своих соцсетях, 20 лет назад они впервые сходили на свидание. С тех пор пара не расставалась.

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Цукерберг с супругой празднуют годовщину

Супруга Цукерберга Присцилла Чан поделилась архивным фото с мужем. Она показала, как пара выглядела около 20 лет назад.

20 лет от нашего первого свидания. Он все еще постоянно заставляет меня смеяться, и нам никогда не хватает безумных приключений. А теперь у нас три маленьких леди,

– подписала снимок Присцилла.



Марк Цукерберг с женой / Фото из ее фейсбука

Марк Цукерберг также поделился архивным снимком и рассказал, как они познакомились.

"Мы встретились на прощальной вечеринке, которую мои друзья устроили для меня в колледже, когда думали, что меня собираются выгнать из школы. Я пригласил ее на свидание, но сказал ей, что нам нужно скоро уйти, поскольку у меня осталось всего несколько дней. Позже я основал Facebook, мы поженились, а теперь у меня три замечательные девушки. Вот так безумная поездочка", – написал предприниматель.



Марк Цукерберг с женой / Фото из его фейсбука

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