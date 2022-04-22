В Мариуполе умер дядя Натальи Могилевской: "Похоронили его в розах"

Война принесла смерть в семье Натальи Могилевской. В заблокированном Мариуполе умер дядя. Мужчину похоронили в розах у виноградника, поскольку другой возможности нет.

Мариуполь сейчас находится в блокаде. Оттуда не могут уехать гражданские и военные. Власти пытаются организовать гуманитарные коридоры, однако обстрелы со стороны оккупантов не прекращаются.

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В Мариуполе умер дядя Натальи Могилевской

Весть о смерти родного человека пришла к Наталье Могилевской. Артистка рассказала, что в Мариуполе погиб дядя Александр, с которым она провела все детство.

На всю жизнь оставлю приятные воспоминания о запахе соленого моря, вкусе жареных косичек из теста и с сахарной пудрой, виноградник и очень красивые розы. В этих розах его и похоронили, поскольку похоронить по-человечески просто невозможно,

– со слезами на глазах рассказала Наталья.

Семья дяди в Мариуполе для певицы оставалась оберегом и местом силы. Российские военные уничтожили счастливое детство Могилевской. Это уже третья болезненная потеря для артистки. Когда ей было 19 лет, папа погиб. В 2013 году за день до дня рождения Натальи умерла ее мама.

Наталья Могилевская сообщила о смерти дяди: смотрите видео онлайн

Напомним, недавно в Мариуполе скончалась мама ведущего Андрея Беднякова. Еще до войны женщина болела, а с приходом русских военных в город ее состояние только ухудшалось. Сестра Андрея сначала не говорила ему ничего, рассказала, когда вывезла самую родную из города. Из-за оккупантов ведущий не смог проститься с мамой.