Его нет, – Боржемская призналась, общался ли Вячеслав Узелков с детьми после 24 февраля

Фитнес-тренер и ведущая Марина Боржемская после развода не общается с бывшим мужем Вячеславом Узелковым. Оказывается, боксер даже не появился в жизни детей после начала полномасштабной войны.

Об этом Боржемска рассказала в новом интервью. Напомним, что пара сообщила о разводе в 2018 году, в браке они прожили 19 лет

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Марина Боржемская воспитывает двоих детей – 14-летнего сына Роберта и 11-летнюю дочь Оливию от брака с Вячеславом Узелковым.

Отношение Узелкова после начала войны

Бывшая жена боксера признается, что сейчас его просто нет.

Мне так не хочется этого комментировать, и, собственно, нечего комментировать. И потому я не хочу обсуждать человека, которого нет, не было и не будет. Но, как всегда – благодарю его за замечательных детей,

– заявила Боржемская.

Похоже, он после развода так и не появлялся в жизни детей.



Марина Боржемская с детьми / Фото из ее инстаграма

Помогает ли Узелков финансово

Марина говорит, что дети много всего видели, когда родители были вместе.

Тогда дети переживали это дома. Сделали выводы. Проговаривала, когда мне было сложно. Все обсуждали. К примеру, почему ты не можешь пойти на танцы или почему я не могу оплатить занятия по английскому. Оливия иногда говорила, почему он (отец) не помогает, она не говорила, что я должна идти и просить,

– объяснила Божемская.

Смотрите интервью с Мариной Боржемской: видео

Добавим, что за эти несколько лет Вячеслав смог наладить личную жизнь и сейчас у него другая семья. У Марины тоже новые отношения.