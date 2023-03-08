Дочь Поляковой нарвалась на хейт из-за прогулки в Париже: что возмутило украинцев
Источник:Мария Полякова
Дочь певицы Оли Поляковой Мария на свой день рождения улетела в Париж. Девушка прогулялась с бойфрендом по улицам города и показала романтические фото. Однако подпись к посту возмутила читателей и призвела к критике юной блоггерши.
В Париже Мария Полякова вместе с бойфрендом Артуром встретила свое 18-летие. И теперь девушка решила поделиться свежими фотографиями с того дня.
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Дочь Оли Поляковой показала, как гуляла с Артуром у Эйфелевой башни, ну а затем на фоне архитектурного памятника произошел нежный поцелуй с избранником.
Страстный поцелуй Марии Поляковой с парнем / Фото с ее инстаграммы
"Хочу жить, а не выживать", – подписала фотографии Мария. И именно этими словами она нарвалась на критику своих подписчиков. Многие люди увлечены фото, однако были и те, кто выразил свое возмущение:
- "Да, в Париже выжить нелегко".
- "В Украине каждая обычная украинская семья хочет жить, а не выживать. Хочет жить в мирной, независимой, свободной Украине под мирным небом!"
- "Это кто там выживает? Ты? Ах ты же г*мно, не стыдно???"
- "Ага, в Украине война, а ты фоткаешься в Париже".
- "Ты не знаешь, как это - выживать, и капли не знаешь, как я лично выживаю".
- "А в настоящее время в Украине идет война украинского народа против российско-фашистских оккупантов".
Напомним, что несколько недель назад Мария Поляковой опубликовала фото из Лондона, где сейчас учится, но также нарвалась на хейт, потому что якобы мало говорит о войне в Украине. Но за нее заступилась звездная мама: “Прочь со страницы, найду, лицо откушу! А ты вообще дебил, смотри, живешь же, – написала артистка.