"Одна любовь на всю жизнь": Мария Яремчук выпустила первый после затишья трек

Мария Яремчук вернулась в шоу-биз с новой песней "Щит і меч". Слова и музыку она написала сама еще пять лет назад. Дочь легендарного Назария Яремчука говорит, что композиция об "одной любви на всю жизнь".

11 мая Мария Яремчук впервые с 2018 года вышла на большую сцену – спела с украинскими артистами попурри известных песен во втором полуфинале Евровидения 2023. Все эти несколько недель артистка подогревала интерес аудитории, а 26 мая представила песню "Щит і меч".

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Мария Яремчук выпустила песню "Щит і меч"

В команде Марии Яремчук говорят, что за время отсутствия в музыкальном пространстве она писала музыку, искала ей "одежду" и делала это в своем темпе – без дедлайнов и релизов "под дату". Так, песня "Щит і меч" – это первый трек с ее будущего альбома AdLibitum.

Этой песне пять лет. Она образная и автобиографическая. Впрочем, вы можете шире масштабировать смыслы, заложенные в этой песне, прочесть ее не как личную историю, а как что-то о времени, в котором мы живем. Ведь она об "одной любви на всю жизнь". Это может быть как любовь к себе, или любовь к своему делу, так и любовь к родной стране.

– прокомментировала Мария Яремчук.

Кстати, в комментариях артистку поддержал клипмейкер, креативный продюсер и режиссер Евровидения-2023 Герман Ненов, пригласивший ее выступить в полуфинале в Ливерпуле. "Невероятная", – написал он, а Мария Яремчук ответила: "Спасибо, дорогой".

Мария Яремчук – Щит і меч: слушайте онлайн