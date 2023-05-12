Мария Яремчук триумфально вернулась на сцену после 5-летнего перерыва: реакция сети на выступление

Мария Яремчук завершила музыкальную карьеру 5 лет назад, но вернулась на сцену для выступления на Евровидении. Как прошло ее выступление и реакция сети на него – узнайте подробности ниже.

Украинская певица, дочь Народного артиста Назария Яремчука Мария появилась на Евровидении-2023. Ее выступление во втором полуфинале стало первым за 5 лет выходом на большую сцену.

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Первый за 5 лет выход Марии Яремчук и реакция сети

Мария Яремчук появилась на сцене Евровидения в Ливерпуле в номере "Музыка объединяет поколение". Сначала она исполнила легендарную "Родину" авторства ее отца, а затем в дуэте со Златой Дзюнькой исполнила "Щедрик" Леонтовича.

Евровидение 2023 второй полуфинал – выступление Марии Яремчук, Златы Дзюньки, OTOY: смотрите видео онлайн

Несмотря на 5-летний перерыв в сети, положительно отреагировали на ее выступление. Номер украинских музыкантов стал настоящим "сочетанием поколений". Это подтверждают не только украинские еврофаны, но и иностранные зрители.

Мария Яремчук – дочь легендарного украинского певца. Исполнила песню своего отца. Очень чувствительный момент для каждого украинца ";

"; "Это идеально продуманное выступление, действительно продемонстрировавшее единение поколений. Здесь было все – и современная интерпретация народной песни, и украинская эстрада 80-х годов, и мелодия Скорика, и Щедрик Леонтовича";

"Моя многострадальная и дорогая Украина. Ты богата талантами земля! Колоски и мелодия Скорика, упоминание о Голодоморе, величественный украинский "Щедрик" Леонтовича – все это на сцене Евровидения! Спасибо организаторам за такое внимание и уважение к Украине";

"Одно из самых красивых интервальных выступлений, которые я видел. Слава Украине, очень люблю вас. Поздравления из Хорватии ";

"; "Это было, безусловно, лучшее выступление этой ночью. Любовь от Польши для наших друзей из Украины";

"Как символично, что именно Мария спела песню своего отца";

"Это так красиво. Мне нравится то, как организовано шоу и как они помогают в деколонизации с точки зрения украинской культуры". Я не украинец, но поддерживаю вас. Вы – часть Европы, часть европейской семьи".

Как Мария Яремчук ушла из шоу-биза

Выступление Марии Яремчук вызвало столько эмоций прежде всего потому, что в 2018 году певица заявляла о завершении музыкальной карьеры. Мария рассказывала, что боялась сцены – каждый выход был для нее "маленькой смертью".

"Я обращалась за помощью разных психоаналитиков и никто мне не мог ничего сказать! Конечно, я психологически здоровый человек, но мне было сложно выходить на сцену! У меня начинались панические атаки", – объясняла артистка.

Мария Яремчук представила Украину на Евровидении в 2014 году и заняла 6-е место.