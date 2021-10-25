Как Маричка Падалко, – Леся Никитюк сломала зуб, когда ела раков

На выходных у Леси Никитюк не было съемок, поэтому она проводила время в компании друзей. В воскресенье, 24 октября, она показывала в инстаграм-сторис, что ела раков. Эта трапеза завершилась для нее неприятно. Звезда сломала передний зуб.

О курьезном инциденте Леся Никитюк рассказала только утром понедельника, 25 октября. Она честно призналась, что кусок зуба откололся, когда она пробовала рака. Ведущая не постеснялась показать отколовшийся зуб 3,7-миллионной аудитории.

Читайте также Вечеринка в стиле диско: Леся Никитюк грандиозно отметила день рождения – фото

Более того, звезда не впадала в отчаяние. Она сравнила себя с телеведущей Маричкой Падалко, у которой зуб выпал прямо в прямом эфире.

Я как Маричка Падалко, которая новости читала,

– посмеялась Леся Никитюк.

Леся Никитюк сломала зуб / видео с инстаграм-сторис знаменитости

, в июле прошлого года у ведущей утреннего выпуска новостей Марички Падалко выпал передний зуб , который она как раз лечила. Этот казус не помешал ей достойно завершить прямой эфир, поэтому журналистка получила бешеную поддержку в сети.

34-летняя Леся Никитюк быстро исправила ситуацию. В этот же день она попала на прием к своему стоматологу, который подкорректировал дефект.

Так, телезвезда снова ослепляет идеальной улыбкой. Возможно, если бы она не объявила о курьезном случае в инстаграме, никто не заметил никаких изменений.

Леся Никитюк сломала зуб / Фото из инстаграм-сторис знаменитости