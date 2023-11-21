Пропагандистка Симоньян грубо оскорбила "Мисс Вселенную Украину" и оболгала ВСУ

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян бьет все рекорды по генерированию одиозных высказываний. Теперь она решила высказаться о конкурсе красоты "Мисс Вселенная" и умышленно оскорбила представительницу Украины.

После финала "Мисс Вселенная" Маргарита Симоньян решила, что мир нуждается в ее мнении по поводу конкурса красоты, где она объективно не является экспертом. Пропагандистка похвалила победительницу и оскорбила украинку в своей программе. 24 Канал.

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Пропагандистка Симоньян пробила очередное дно

Почему Маргарита не вспомнила об участнице из России, которая тоже не вошла в число лучших. Симоньян же издала дискриминационное заявление и грубо высказалась об украинке и трансгендерных женщинах, которым в этом году впервые разрешили участвовать в конкурсе.

Вот эта красавица в ужасающе неравной борьбе чудом обошла украинку и даже трансгендеров и других участниц. Возможно, это последний раз в жизни, когда искорка ума победила, несмотря на то, что украинская девушка вышла с каким-то младенцем, который, по общему признанию, похож на голову свиньи,

– заявила пропагандистка.

Национальный костюм Ангелины Усановой "Берегиня-мать" вызвал у Маргариты Симоньян негодование. Она оболгала ВСУ и обвинила их в "убийстве детей". Пропагандистка не только лицемерно лжет, но и умалчивает реальные факты (что присуще российским "журналистам") – как Россия похищает украинских детей, как были доказаны неоднократные преступления российских военных.

"Она таким образом демонстрировала, что защищает детей? Таков был посыл? Но сама Украина и эта украинка прекрасно знают, что от рук украинских военных погибло много детей", – сказала Симоньян.

Что известно о "Мисс Вселенная 2023"

На конкурсе красоты этого года победила представительница Никарагуа Шейннис Паласиос.

Ангелина Усанова не вошла в список топ-20, но смогла попасть в десятку лидеров в номинации Voice of Change. Ее национальный костюм создала команда МÜ production. Каждая деталь "Берегини-матери" имеет свою символику. На руках Ангелина держала ангелочка, как символ неоценимой жизни каждого ребенка. Наряды посвящены всем матерям Украины.