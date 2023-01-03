"Я тебя люблю": солист Måneskin трогательно поздравил любимую с днем рождения
Источник:инстаграмм Дамиано Давида
Солист популярной группы Måneskin уже несколько лет находится в отношениях с моделью Джорджией Соллери. В день рождения любимой артист опубликовал трогательное совместное фото.
Многие знаменитости держат личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. До победы на Евровидении таков был и Дамиано Давид. Однако, когда его девушку рассекретили, артист прекратил скрывать свои отношения
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Дамиано Давид показал новое фото с любимой
Артист опубликовал в сети фотографию, на которой изображен с любимой Джорджией Солери. Влюбленные крепко обнимали друг друга и искренне улыбались. Девушка позировала возле Дамиано в стильном полосатом пиджаке, с маленькой черной сумкой на плече и солнцезащитных очках. Короткие волосы собрала в хвост, а на лице сделала макияж с красной помадой на губах.
В сообщении Дамиано отметил, что его возлюбленная отмечает день рождения. Артист в шутку написал: "Никогда не было так хорошо быть игрушечным мальчиком".
Я тебя люблю,
– отметил Дамиано.
Дамиано Давид с любимой / Фото из инстаграмма артиста
Хотя влюбленные вместе уже больше 5 лет, но не спешат регистрировать свои отношения. Они наслаждаются каждым моментом, проводят время вместе, радуются жизни. А вот немало коллег Дамиано в 2022 году уже поженились. В наших итогах читайте о самые яркие свадьбы года, о которых говорил весь мир