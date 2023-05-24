Маму сестер Anna Maria уволили с госдолжности в Крыму: она 9 лет работала на оккупантов

Мать известного дуэта сестер-близнецов Anna Maria больше не работает на оккупационные власти в Крыму. Ларису Опанасюк досрочно уволили с должности уполномоченного по правам человека. Правда, заявление она подала сама.

Об уходе Ларисы Опанасюк сообщают росСМИ. Такое решение так называемые депутаты оккупированного Крыма приняли на пленарном заседании в среду, 24 мая.

Читайте также Танцовщик Лободы Назар Грабарь разозлился из-за хейта и "сдал" Дорофееву: Выходили на одну сцену

В Крыму уволили маму скандального дуэта Anna Maria

Прекратить 24 мая 2023 года досрочно полномочия Опанасюк Ларисы Николаевны как лица, замещающего государственный пост Республики Крым уполномоченного по правам человека в Республике Крым,

– говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что уполномоченным по правам человека в Крыму его избрали в ноябре 2019 года, каденция должна закончиться в 2024 году. Примечательно, что до избрания на этот пост с 2014 года Лариса Опанасюк была заместителем главы правительства Крыма.

Накануне о ней высказались дочери-близняшки

Следует отметить, что заявление о сложении полномочий Лариса Опанасюк подала после того, как в апреле 2023 года ее дочери Анна и Мария впервые прокомментировали свою позицию по поводу войны и родителей, работающих на оккупантов.

Если на Нацотборе Евровидения-2019 девушки не смогли четко ответить, чей Крым, то сейчас официально заявляют: "Крым – это Украина, иначе быть не может. Крым был, есть и будет украинским". После 24 февраля они выступают для детей, переселенцев, раненых, военных, а о маме-коллаборантке и отце-судье говорят: "Мы не должны отвечать за своих родителей, это отдельные люди, у них своя жизнь".

Лариса Опанасюк, конечно же, отказалась комментировать заявление дочерей о Крыме. В комментарии РосСМИ она попросила не провоцировать ее и подчеркнула: "У каждого человека своя позиция. У меня одна позиция – помогать людям. Все".