Популярная украинская певица MamaRika не стесняется щеголять телом в минимальном количестве одежды. На днях она вспомнила архивные фото с отдыха, где позировала в купальнике.

Известная украинская певица MamaRika переехала в Одессу из Киева. Она с нетерпением ждет лета, когда можно будет демонстрировать фигуру в роскошных фотосессиях в бикини.

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MamaRika показала фигуру в купальнике

Пока в Украине холодная зима, певица решила вспомнить свой прошлый отпуск и поделиться фото с него. Перед камерой звезда предстала на лежаке с собачкой. Она позировала в черном купальнике с ярким принтом и сетчатыми вставками, что подчеркивали хрупкую талию знаменитости.

MamaRika засветила в бикини роскошную фигуру и аппетитные бедра. Артистка дополнила сексуальный образ золотыми серьгами-кольцами и черными солнцезащитными очками в стильной оправе.

Длинные волосы обольстительная MamaRika завязала в пучок, выпустив несколько прядей. Она предстала без макияжа, поэтому похвасталась также естественной красотой. Под фото звезда призналась, что ей очень хочется тепла.



MamaRika засветила фигуру / Фото из инстаграма MamaRika



MamaRika засветила фигуру / Фото из инстаграма MamaRika