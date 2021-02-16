Украинский секс-символ Даша Астафьева снялась в крайне откровенной фотосессии. Модель позировала в сетчатом боди. Если трусики с высокой талией она надела, то про бюстгальтер забыла, поэтому эффектно показала большую обнаженную грудь.

Почти 450-тысячную армию поклонников Даша Астафьева порадовала новыми эротическими видео. Накануне Дня святого Валентина она устроила жаркую съемку и взбудоражила сеть откровенным приветствием.

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Горячий образ Даши Астафьевой в сетчатом боди

В кадре звезда предстала в сетчатом боди черного цвета и с закрытым декольте. Наряд она довершила длинными черными перчатками и трусиками с высокой посадкой, а на шею надела массивное колье. Однако все внимание поклонников привлек бюст артистки, который она оставила обнаженным. Через сеточку сексуально просвечивалась аппетитная грудь Даши Астафьевой.

Она облокотилась на стену и обольстительно выгибалась на камеру, выпячивая грудь. Не менее жарко выглядели стройные ножки и бедра модели, которые также попали в кадр. Она позировала с объемными кудрями, ставшими уже ее фирменной прической.

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Не менее пикантным был и другой образ знаменитости. Даша Астафьева примерила изысканное атласное боди с прозрачной вставкой на груди. Его модель соединила с элегантными золотистыми перчатками и длинными серьгами. Look завершила насыщенная красная помада на пухлых губах.