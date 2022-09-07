На гастролях за границей: MamaRika заболела вместе с мужем и маленьким сыном

Певица MamaRika сообщила, что заболела вместе с мужем и годовалым сыном. На гастролях за границей семья заразилась коронавирусом.

В настоящее время в Украине и мире диагностируют все больше новых случаев COVID-19. Сейчас в стране идет война, о коронавирусе почти никто не говорит, но он никуда не девался. С наступлением холодов нужно максимально оберегать себя и родных от инфицирования.

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MamaRika с мужем и сыном заболела COVID-19

Об инфицировании певица сообщила в инстаграмме. Сейчас она вместе с мужем и годовалым сыном находится на благотворительных гастролях за границей. Там они заразились коронавирусом. На фото, которое распространила MamaRika, видно, что они устали. Сергей изображен с маской на лице, сын грустный. MamaRika рассказала, что Сергей переносит болезнь тяжелее всего. У маленького Давида всю ночь была температура и насморк. Сама певица пока держится.

У нас нехорошие новости. Эти трое заболели коронавирусом. Сергеевич тупо слег. Малыш всю ночь не спал – температура и сопли. Я удивительно пока держусь (не знаю, надолго ли это),

– написала MamaRika в сторону.



MamaRika с мужем и сыном заболели / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Напомним, ранее в интервью 24 каналу MamaRika рассказывала, что на гастролях за границей она и муж только вдвоем ухаживают за сыном, там не имеют помощи. Семья решилась уехать с сыном вдали от дома, чтобы собрать средства на помощь Украине. Больше смотрите в видео.

Интервью с MamaRika в видеоформате: смотрите видео онлайн