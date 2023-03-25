Зашквар года, – MamaRika эмоционально прокомментировала исчезновение Олега Винника

"Любимца всех женщин" Олега Винника не слышно и не видно уже почти год. Он выехал в Берлин якобы для лечения, а его фонд "Волчица" помогает ВСУ. Однако MamaRika считает позицию певца "зашкваром года".

MamaRika стала гостьей подкаста львовских стендап-комиков и эмоционально вспомнила Олега Винника. Его исчезновение во время полномасштабной войны откровенно шокировало певицу.

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MamaRika назвала Винника "зашкваром года"

Бл*, Винник – это вообще! Я в шоке. Давай потом об этом поговорим, потому что у меня шок. Олезя – просто зашквар года,

– прокомментировала MamaRika.

Однако к этой теме они больше не возвращались.

MamaRika на STAND UP Battle Podcast / Скриншот с видео

Напомним, что сам Олег Винник не выходит в соцсети с 24 апреля 2022 года. В его фан-клубе уверяют, что он "очень переживает за Украину, ему болит все, что здесь происходит, но его состояние здоровья не очень позволяет ему быть в публичном пространстве". Более того, артист не собирает деньги на благотворительных концертах, потому что "стоять на сцене не может".

Близкий друг Винника – настоятель храма Иверской иконы Божией Матери протоиерей Виталий Трач – тоже комментировал, что у него "серьезные проблемы со здоровьем", по которым он не может даже приехать к нему на причастие. Это еще в июле 2022 года отмечал и адвокат певца, но чем именно болеет Олег Винник, до сих пор никто не знает.