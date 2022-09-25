MamaRika вернулась в Киев: "Лучший день в нашей жизни"

Певица MamaRika долгое время находилась на благотворительных гастролях за границей. Там вместе с ней были муж и сын. Теперь семья невероятно счастлива, ведь вернулась в Киев.

MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) ранее рассказывала, что обожает быть дома. На концерты за границей она согласилась только для того, чтобы собрать средства в поддержку Украины.

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MamaRika вернулась в Киев

Вместе с мужем Сергеем и маленьким Давидом MamaRika была на гастролях. Это было сложное время для супругов, поскольку они постоянно находились в пути с маленьким ребенком, жили, мягко говоря, не в лучших для сына условиях. Поэтому теперь семья очень счастлива вернуться домой. MamaRika говорит, что это "лучший день жизни".

MamaRika сняла несколько страстей, в которых сообщила о возвращении. Она показала, что дома еще стоит елка, которую не успели разобрать до 24 февраля. Муж артистки подчеркнул, что елку разберут тогда, когда все оккупанты уйдут с украинских земель.

Сейчас семья отдыхает от сложнейших 2 месяцев гастролей за границей. После возвращения в Киев MamaRika сразу заболела.

Мой организм сообразил, что мы дома. Я просто развалилась, как только переступила порог. Пищевое отравление, желудок, головные боли и т.д. Это логическое завершение этой феерической поездки. Мы устали за эти 2 месяца, нуждаемся в перезагрузке и времени дома с семьей,

– поделилась MamaRika.

MamaRika вернулась в Киев / Скриншот инстаграм-сторис певицы