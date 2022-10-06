Возвращает в самые лучшие мгновения жизнь: MamaRika выпустила клип на песню "Щастя"

После возвращения из благотворительного тура за границей MamaRika выпустила клип на трогательную песню "Щастя".

Этот трек возвращает человека обратно в прекрасное, далекое прошлое. В самый лучший период жизни – детство.

Интересно Jerry Heil выпустила новую песню: трогательный хит посвятила близкому человеку

Все мы родом из детства. И когда болит душа, мысленно возвращаемся в родной дом, где трава была так высока, а мамины объятия прятали от всех бед. Сейчас мы разбросаны по миру, но только на родной земле дышим свободно, потому что здесь наше счастье,

– сказала MamaRika.

Артистка отметила, что "Щастя" – это песня, которая возвращает в лучшие мгновения жизнь, в самые теплые уголки памяти домой. Слушая эту композицию, мы как бы возвращаемся в страну детства, где хочется спрятаться от всех и снова стать маленьким.

MamaRika – "Щастя": смотрите видео онлайн

Около двух месяцев MamaRika с сыном и мужем была на благотворительных гастролях в Европе. Артистка поехала туда только для того, чтобы собрать средства в поддержку Украины. MamaRika признается, что ей лучше всего дома, поэтому невероятно счастлива, что наконец-то вернулась в Киев.

"Последние полтора месяца мы с семьей путешествовали по Европе в рамках благотворительного тура и поняли, что наша тоска по дому достигла безумных масштабов. Мы буквально считали дни, когда вернемся на Родину, потому что наше сердце только здесь, на родной земле. Несмотря ни на что, как бы ни было тяжело, мы всегда будем возвращаться туда, где мы самые счастливые, в нашу Украину!", – подчеркнула MamaRika.

Напомним, мы общались с артисткой, когда она была на благотворительных концертах в Польше. Тогда MamaRika рассказала о выезде мужа за границу, как удается быть на гастролях с маленьким сыном. Также поделилась случающимися с ней историями во время войны, призналась, что сознательно не пускает мужа в ВСУ. Полную версию разговора смотримте ниже.

Интервью с MamaRika: смотрите видео онлайн