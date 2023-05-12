MamaRika умилила новым клипом на композицию "Сльози і пісні": "Добавит веры и сил"

Украинская певица MamaRika представила новую песню и клип "Сльози і пісні". Эта композиция о тех, кто каждый день ждет услышать и увидеть мужа, брата, сына или отца.

Украинская певица MamaRika представила песню "Сльози і пісні" и клип. Композиция рассказывает о том, что сейчас болит у каждого украинца.

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Премьера от MamaRika

Композиция и видеоработа посвящена женщинам, оторванным от мужчин, которые сейчас защищают страну. Певица хотела поддержать тех, кто сейчас ожидает хотя бы одного известия и не теряют надежду, что любимый вернется домой живым.

В новой песне MamaRika рефлексирует о том, сколько наших героев в плену, сколько без вести пропавших, а сколько уже на небесах ангелами продолжают оберегать всех нас. Письма, которые женщины пишут самым дорогим, певица сравнивает с дающими надежду невидимыми нитями.

Каждый день я получаю десятки сообщений от моих поклонниц о том, что они ждут своих мужчин с войны, и что с моей музыкой им становится немного легче. Всем сердцем надеюсь, что песня "Сльози і пісні" не станет исключением и придаст веры и сил всем, кто сейчас проживает самые тяжелые дни своей жизни,

– поделилась MamaRika.

MamaRika – "Сльози і пісні": смотрите видео онлайн

"Сльози і пісні" о каждой маме, которая ждет сына с войны, о каждой женщине, которая не теряет надежды обнять своего любимого, о каждом ребенке, мечтающем услышать голос папы на другом конце трубки.



MamaRika / Фото Алексея Михалевского

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