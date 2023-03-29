Из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак, – певица MamaRika вспомнила непристойные предложения

Украинская певица MamaRika рассказала, что, когда она выступала под псевдонимом Эрика, ей поступали "непристойные предложения от влиятельных людей". В частности, из нее хотели сделать визуалку Ани Лорак, которая сейчас живет в России.

В интервью MamaRika ответила на вопрос о том, были ли на пути неприличные предложения от влиятельных людей, депутатов. Певица призналась, что сейчас этого нет, но когда-то такое было.

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По ее словам, в "прошлой" жизни, когда она выступала под псевдонимом Эрика, в нее поступали такие предложения, но она не соглашалась.

Когда ты продюсерский проект, то из тебя делают девочку в платьях. Такие предложения иногда возникают. Я помню, что из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак, когда она еще не сошла с ума,

– призналась MamaRika.

Она добавила, что тогда было много корпоративов, поэтому ей "пришили" образ "телочки".

MamaRika также подчеркнула, что, возможно, и выглядела как "ципочка", но "яйца у нее были" всегда. "Я могла уничтожить одним взглядом… Я еще сама тебе заплачу, только чтобы ты от меня отстал", – ответила артистка.

Напомним, ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж и актер Сергей Середа.

К слову, сама предательница Ани Лорак, ранее просто молчавшая о вторжении России в Украину, наконец-то издала циничный пост. Певица заявила, что никогда не поддерживала ВСУ, а войну назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Скандальное признание Ани Лорак – читайте здесь.