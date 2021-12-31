MamaRika показала теплые семейные фото с мужем и сыном: трогательные кадры возле елки

Украинская певица MamaRika в канун Нового года поделилась трогательными семейными фото. Она отметила, что в этом году получила самый важный подарок за всю жизнь.

Известная украинская певица MamaRika опубликовала на личной странице новые фотографии. Серия милых кадров покорила сеть.

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Новые семейные фото MamaRika

Перед Новым годом исполнительница устроила теплую семейную фотосессию. MamaRika позировала перед камерой с мужем Сергеем, сыном Давидом и четырехлапым любимцем на фоне елки.

Звезда не подбирала роскошный образ, а позировала в повседневной одежде. Поскольку главным на фото были не аутфиты, а счастливые лица супругов.

Итоги говорите? На этих фото лучшее, что произошло со мной не только за последний год, а за всю жизнь. Люблю до неба и обратно… У меня все,

– поделилась певица.

MamaRika с мужем и сыном / Фото с инстаграма звезды

MamaRika с мужем и сыном / Фото с инстаграма звезды

Новые семейные фото MamaRika тронули сеть. Поклонники делятся впечатлениями от кадров в комментариях: