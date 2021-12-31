MamaRika показала теплые семейные фото с мужем и сыном: трогательные кадры возле елки
Источник:инстаграм MamaRika
Украинская певица MamaRika в канун Нового года поделилась трогательными семейными фото. Она отметила, что в этом году получила самый важный подарок за всю жизнь.
Известная украинская певица MamaRika опубликовала на личной странице новые фотографии. Серия милых кадров покорила сеть.
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Новые семейные фото MamaRika
Перед Новым годом исполнительница устроила теплую семейную фотосессию. MamaRika позировала перед камерой с мужем Сергеем, сыном Давидом и четырехлапым любимцем на фоне елки.
Звезда не подбирала роскошный образ, а позировала в повседневной одежде. Поскольку главным на фото были не аутфиты, а счастливые лица супругов.
Итоги говорите? На этих фото лучшее, что произошло со мной не только за последний год, а за всю жизнь. Люблю до неба и обратно… У меня все,
– поделилась певица.
MamaRika с мужем и сыном / Фото с инстаграма звезды
MamaRika с мужем и сыном / Фото с инстаграма звезды
Новые семейные фото MamaRika тронули сеть. Поклонники делятся впечатлениями от кадров в комментариях:
- "Вы здесь такие смешные. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым";
- "Очень мило";
- "Обожаю вашу пару, обожаю вашу семью! Вы такие красивые! Счастливы вместе!";
- "Вы очаровательные";
- "Вы классные";
- "Вы просто невероятные";
- "Супер";
- "Какие прекрасные".