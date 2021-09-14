MamaRika показала фигуру в купальнике через полтора месяца после родов: потрясающие фото

Украинская певица MamaRika полтора месяца назад впервые стала мамой. Девушка родила сына. Теперь она позировала на собственном дворе в Одессе, где похвасталась стройной фигурой в купальнике.

MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) присоединилась к числу знаменитостей, которые впервые стали родителями на карантине. Сейчас артистка возвращается в физическую форму, в которой была до родов.

Читайте также Перевернулись с ног на голову, – MamaRika об отношениях с мужем после рождения сына

Новые фото MamaRika в купальнике

Исполнительница сфотографировалась в купальнике во дворе собственного имения, которым владеет в Одессе. MamaRika загорала на солнышке у бассейна, а также продемонстрировала фигуру через полтора месяца после родов.

Анастасии делали кесарево сечение, поэтому физические нагрузки, плавание в бассейне были запрещены. Теперь врачи разрешили постепенно возвращаться к привычному ритму жизни, поэтому звезда не упускает случая и последние теплые дни этого года проводит у воды.



MamaRika в купальнике / Фото из инстаграма MamaRika



MamaRika в купальнике / Фото из инстаграма MamaRika

Текст публикации MamaRika:

Ровно полтора месяца после родов. Наконец мой врач разрешил залезть в бассейн (все-таки после операции). Я осознала, что надела свой самый маленький купальник. Ежедневные процедуры, которые делаю самостоятельно, без массажистов и тому подобное, дают результат. Спорт также разрешили, поэтому планирую постепенно возвращаться.

Конечно, есть еще много над чем работать, моё тело еще не вернулось в идеальную форму. Сейчас есть еще 4 лишних килограмма. Но сейчас я собой довольна, а дальше – больше.