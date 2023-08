Я не о скандалах, – MamaRika резко ответила, пойдет ли второй раз на Нацотбор на Евровидение

Певица MamaRika высказалась о Нацотборе на Евровидение. Она призналась, что не хочет во второй раз участвовать в музыкальном конкурсе.

Украинская певица MamaRika пообщалась с фанами в инстаграме. Она ответила на несколько вопросов подписчиков.

MamaRika о Евровидении

У исполнительницы поинтересовались, хотела бы она во второй раз попробовать свои силы в Национальном отборе на Евровидение. Она ответила отрицательно.

Однажды было достаточно. Слишком много хайпа и шумихи. Я о музыке, о творчестве, а не о скандалах. Без оскорблений. Мне в жизни конкурсов хватило уже. Я та, кто я есть и не надо меня оценивать,

– призналась MamaRika.



MamaRika о Евровидении / Фото с инстаграм-сториз

В то же время артистка призналась, что если бы перемотать время назад, она все равно пошла бы на шоу "Фабрика звезд".

"Да, конечно бы пошла. Это были очень крутые времена и главное бесценный опыт".



MamaRika о "Фабрике звезд" / Фото с инстаграм-сториз

Опыт MamaRika на шоу

Анастасия Кочетова в 19 лет приняла участие в 3 сезоне "Фабрики звезд" – тогда у нее был псевдоним Эрика. Под руководством Константина Меладзе она стала финалисткой проекта. Также Эрика получила звание серебряной победительницы "Фабрики. Суперфинал", участвовала в международном шоу "Фабрика звезд. Россия – Украина", а также была ведущей прямых эфиров "Фабрики звезд-4".

В 2017 году MamaRika принимала участие в Национальном отборе на Евровидение с песней We Are One. Но не получила достаточное количество баллов, чтобы получить возможность представить страну.