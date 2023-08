Я не про скандали, – MamaRika різко відповіла, чи піде вдруге на Нацвідбір на Євробачення

Співачка MamaRika висловилась про Нацвідбір на Євробачення. Вона зізналась, що не хоче вдруге брати участь у музичному конкурсі.

Українська співачка MamaRika поспілкувалась з фанами в інстаграмі. Вона відповіла на кілька запитань від підписників.

MamaRika про Євробачення

У виконавиці поцікавилися, чи хотіла б вона вдруге спробувати свої сили у Національному відборі на Євробачення. Вона відповіла негативно.

Одного разу було достатньо. Занадто багато хайпу та шуміхи. Я про музику, про творчість, а не про скандали. Без образ. Мені в житті конкурсів вистачило вже. Я та, хто я є і не треба мене оцінювати,

– зізналась MamaRika.



MamaRika про Євробачення / Фото з інстаграм-сторіз

Водночас артистка зізналась, що якби перемотати час назад, вона однаково пішла б на шоу "Фабрика зірок".

"Так, звичайно пішла б. Це були дуже круті часи й головне неоціненний досвід".



MamaRika про "Фабрику зірок" / Фото з інстаграм-сторіз

Досвід MamaRika на шоу

Анастасія Кочетова у 19 років взяла участь у 3 сезоні "Фабрики зірок" – тоді вона мала псевдонім Еріка. Під керівництвом Костянтина Меладзе вона стала фіналісткою проєкту. Також Еріка отримала звання срібної переможниці "Фабрики. Суперфінал", брала участь у міжнародному шоу "Фабрика зірок. Росія – Україна", а також була ведучою прямих ефірів "Фабрики зірок-4".

У 2017 році MamaRika брала участь у Нацвідборі на Євробачення з піснею We Are One. Але не отримала достатньої кількості балів, щоб отримати можливість представити країну.