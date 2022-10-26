Впервые за 2 года: MamaRika отдохнула без мужа и сына

Певица MamaRika впервые за два года провела день без мужа и сына. Артистка отдохнула в комплексе недалеко от Киева.

Исполнительница все свободное от работы время проводит с сыном. Возлюбленный дал ей возможность отдохнуть от насыщенных будней и провести время наедине.

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MamaRika отдохнула без сына и мужа

В сторис звезда рассказала, что должна отправляться на короткий отдых с мужем и сыном, но Сергей устроил ей сюрприз и отпустил саму. Целый день MamaRika провела в комплексе отдыха недалеко от Киева. Артистка насладилась вкусным завтраком, понежилась в белой кровати и побывала в SPA. Такой день перезагрузки был очень необходим.

MamaRika показала фото в купальнике и подчеркнула, что ей не нравится то, насколько худа. Из-за постоянного стресса во время войны исполнительница очень похудела. Сейчас работает над тем, чтобы прибавить в весе.

Уже к вечеру к MamaRika присоединились сын и муж. Давид играл на большой кровати, радовался такому времяпрепровождению. Сама же певица признавалась, что за этот день очень соскучилась по семье. Она привыкла постоянно быть рядом с родными, поэтому их очень не хватало.

Отдых MamaRika / Скриншоты инстаграм-сторис певицы

Во время войны знаменитости редко отправляются на отдых. В этом году популярны среди туристов украинские Карпаты, а также комплексы отдыха, расположенные неподалеку от дома. И все же есть звезды, которые с февраля были за границей не только с благотворительными концертами, но и в отпусках: