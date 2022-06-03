MamaRika объяснила, почему ее муж не ушел в терроборону: "Постоянно над этим думал"

Муж певицы MamaRika Сергей Середа не пошел в терроборону или ВСУ как его другие коллеги. Артистка объяснила, что юморист работает на другом фронте.

После начала полномасштабного вторжения многие звезды-мужчины ушли в ВСУ или в территориальную оборону. Мужчина и продюсер MamaRika Сергей Середа занялся информационным фронтом.

Смотрите также В военной форме и с оружием в руках: эксхолостяк Максим Михайлюк присоединился к ВСУ

Почему мужчина MamaRika не пошел в ТрО

Исполнительница призналась, что ее муж размышлял над тем, идти ли ему защищать страну, но занялся волонтерством. Также юморист собирает средства благодаря концертам с супругой и благотворительным стримам.

Он постоянно над этим думал. В действительности он на своем фронте. Те деньги, которые мы собираем, очень мощно. Мне кажется, что здесь от нас больше пользы. И от меня, и от Сергея. Он много волонтерил, когда я была в Польше, а он в Одессе,

– рассказала MamaRika.

"Возили гуманитарную помощь, много нужно было Николаеву. Делал и до сих пор делает благотворительные стремы, собирает средства на ВСУ. У нас сейчас запланирован ряд концертов, где я пою, а он ведущий. Был концерт в Почаеве, это маленький городок, и нам удалось с билетов за один концерт собрать на 1 мощный тепловизор и несколько десяток кевларовых касок", – добавила звезда.

Артистка также вспомнила, как в свой день рождения попросила не приветствовать ее, а сбрасывать деньги на ее карточку. Благодаря небезразличным фанам MamaRika собрала за 3 дня 112 тысяч гривен. Все средства она перевела для "Охмадита": "Мне кажется, это польза. Это важный фронт, и хочется, чтобы он не был недооценен".

Кто еще не пошел в тероборону и почему