MamaRika прогулялась возле ресторана Эктора Хименеса-Браво: видео из Львова

Певица MamaRika родом из Львовской области. Перед праздниками она посетила Львов и сняла там атмосферное видео.

Рождественские праздники во Львове в этом году совсем не такие, как были до войны. Праздничного настроения совсем нет, но украинцы не падают духом и верят, что 2023 обязательно принесет победу. Положительными эмоциями знаменитости делятся в соцсетях, чтобы хоть чуть-чуть поддержать поклонников.

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MamaRika прогулялась по Львову

Артистка прогулялась по улочкам древнего города и сняла атмосферный ролик под собственную песню "Зори". MamaRika прошлась у ресторана известного шеф-повара Эктора Хименеса-Браво. Поскольку погода была холодной и дождливой, исполнительница надела черные спортивные штаны и удлиненную куртку. Совместила look с удобной обувью. Волосы уложили в легкие волны, надела серую шапку, а на лице сделала легкий макияж.

"Мой Львов", – написала MamaRika под видео, добавив эмоджи в виде сердечка.

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