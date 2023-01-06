MamaRika прогулялась возле ресторана Эктора Хименеса-Браво: видео из Львова

6 января 2023, 13:57
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MamaRika

Певица MamaRika родом из Львовской области. Перед праздниками она посетила Львов и сняла там атмосферное видео.

Рождественские праздники во Львове в этом году совсем не такие, как были до войны. Праздничного настроения совсем нет, но украинцы не падают духом и верят, что 2023 обязательно принесет победу. Положительными эмоциями знаменитости делятся в соцсетях, чтобы хоть чуть-чуть поддержать поклонников.

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MamaRika прогулялась по Львову

Артистка прогулялась по улочкам древнего города и сняла атмосферный ролик под собственную песню "Зори". MamaRika прошлась у ресторана известного шеф-повара Эктора Хименеса-Браво. Поскольку погода была холодной и дождливой, исполнительница надела черные спортивные штаны и удлиненную куртку. Совместила look с удобной обувью. Волосы уложили в легкие волны, надела серую шапку, а на лице сделала легкий макияж.

"Мой Львов", – написала MamaRika под видео, добавив эмоджи в виде сердечка.

Звезды, которые были во Львове в канун праздников

  • Григорий и Кристина Решетники провели во Львове новогоднюю ночь, а после этого остались еще на романтический отдых. Они много гуляли, наслаждались городом и временами вдвоем.
  • Леся Никитюк была ведущей новогодней вечеринки в одном из элитных комплексов отдыха неподалеку от Львова.
  • Владимир Остапчук с молодой любимой тоже встретил Новый год во Львове. А потом они отправились в отпуск в Трускавец.
Автор: Христина Кобак