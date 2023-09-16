"Мама" Сердючки перелезла через забор в толпу фанатов: курьезное видео с концерта в Торонто

Верка Сердючка на днях выступила с концертом в Торонто. Там произошел курьезный момент с "мамой" Сердючки, Инной Билоконь.

Верка Сердючка находится в концертном туре по США и Канаде. Организаторы гастролей показали в инстаграмме курьезное видео с выступления артистки в Канаде.

К слову С фото Залужного, гимном Украины и пожеланиями для Путина: Верка Сердючка "зажгла" в Майами

"Маму" Сердючки затащили в толпу

Пока Верка Сердючка развлекала зал песней "Гуляночка", "мама" артистки спустилась со сцены к публике. Она захотела перелезть через ограждение к толпе поклонников, а восторженные фанаты стали помогать.

На это довольно быстро отреагировала охрана, "вытащив" Инну Билоконь из сторонников. Она вернулась к балету.

Торонто, спасибо. Сегодня была настоящая гулянка. Сердючка – это любовь,

– прокомментировал выступление звезды промоутер из США Игорь Голубчик.

Курьезное видео с концерта в Торонто:

Какая ситуация случилась с артистами накануне

С Андреем Данилко и Инной Билоконь случилась еще одна чрезвычайная ситуация в США. Из-за загруженности аэропорта и ужасных погодных условий самолет, который должен был приземлиться в Нью-Йорке, борт пришлось развернуть и экстренно посадить в Коннектикуте. Артисты решили ехать на автомобиле, но не смогли получить багаж во время грозы. Концерт в Нью-Йорке почти сорвался, но состоялся.

Накануне Верка Сердючка успела эффектно выступить в Майами. Она по сцене пожелала смерти Путину и показала фото Валерия Залужного. Также на концерте звучал гимн Украины. Данилко слушал его с рукой на сердце и без сценического образа.