"Хочет, буду оплачивать": мама Славы Демина, которая била его в детстве, требует у него алименты

У Славы Демина сложные отношения с мамой. Все потому, что она избивала его до крови. Недавно женщина объявилась и подала в суд, чтобы получить алименты от звездного сына.

Уже много лет мама Славы Демина живет в Испании. Ведущий не знает, работает ли она там или нет, но рассказал, что в Европе она хочет жить на его деньги. Алименты женщина требует у него через суд.

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Почему мама Демина подала в суд

Со звездным сыном женщина судилась, чтобы следующие три года он платил ей алименты. Суд якобы одобрил ее иск, но ни документов, ни счета для выплат она не предоставила, поэтому сейчас над делом работают юристы Демина.

Мне кажется, мама не может подавать в суд на своего сына на какие-то алименты, а это с ее стороны произошло… Она же в Испании живет за что-то. Значит, она там работает, а просит алименты здесь в Украине. Ну это немного странно, поэтому над этим работает мой адвокат,

– признался Слава Демин.

Он говорит, что готов платить матери алименты, лишь бы она не трогала его и его семью.

"Ну окей, буду оплачивать. Хочешь? Без вопросов, если ты считаешь, что таким образом можно купить любовь своего сына. Ну ради Бога… Я говорил об этом и буду говорить – я желаю ей только добра, пусть у нее все будет хорошо. Пусть только меня не трогает, меня и мою семью", – эмоционально заявил знаменитость.

Как мама Демина объявилась во время войны

После 24 февраля мама писала Славе Демину несколько раз, но их общение не сложилось.

"Она спрашивала несколько раз о малом, о внуке ее. Писала, что мы, где мы, и все. У нас нет общения. Она там поздравила его с днем ​​рождения… Он тоже не очень хочет общаться, потому что он же взрослый, он все видит", – рассказал радиоведущий.

Слава Демин с сыном Владом / Фото из инстаграма ведущего

Что известно об отношениях Славы Демина с мамой