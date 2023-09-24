"Она очень скоро увидит Андрюшу": звездный бомонд со щемлением реагирует на смерть мамы Кузьмы

В возрасте 76 лет скончалась мама легендарного музыканта Андрея Кузьменко. По Ольге Михайловне тоскуют родные, близкие и украинские певцы, многие из которых были знакомы с мамой артиста.

Ольга Михайловна Кузьменко была лучшим другом своего сына. Вчера стало известно, что писательница и педагог ушла из жизни. 24 Канал собрал, как украинские звезды реагируют на потерю

К слову Теперь они с Кузьмой вместе: каким был жизненный путь Ольги Кузьменко

Руслана

Певица Руслана не со слов знала, как близка была для Кузьмы его мама. Артистка признавалась, что певец лучше относился не только к своей маме, но и к матери Русланы.

Вечная память маме Кузьмы. Оля! Почивайте с миром,

– написала звезда.

Ирина Билык

Певица, певшая в дуэте с Андреем, показала его архивное фото с мамой.

Есть только один большой смысл в этой смерти, она очень скоро увидит своего Андрюшу! Почивайте с миром, Ольга Михайловна,

– написала Билык.

Группа "Скрябин"

Коллектив только оставил название известной песни "Мам" и трогательное фото Андрея Кузьменко с мамой.

"Светлая память Кузьменко Ольге Михайловне", – написали музыканты.

"Антитела"

Коллектив, который очень уважала Ольга Кузьменко, выразил соболезнования родным.



Звезды реагируют на потерю / Фото с инстаграм-сториз

Виталий Козловский

Музыкант и защитник опубликовал фото Кузьмы и оставил щемящую подпись.

Душа мамы уже рядом с душой сына,

– написал Козловский.



Звезды реагируют на потерю / Фото с инстаграм-сториз

Егор Гордеев

Ведущий вспомнил, как общался с Ольгой Кузьменко и показал общие фото.

Не стало сильной и принципиальной женщины, которая больше всего любила своего сына и сделала его тем, кем он является. Ольга Михайловна все называла своими именами. Безвкусица – безвкусицей, лень – ленью, негодяя – негодяем, талант – талантом. Широкий мир, стеб рагулизма и лицемерия – это у Кузьмы от нее,

– считает Гордеев.

POXOLANA



Звезды реагируют на потерю / Фото с инстаграм-сториз

Ivan NAVI



Звезды реагируют на потерю / Фото с инстаграм-сториз

Женя Галич



Звезды реагируют на потерю / Фото с инстаграм-сториз