Илон Маск в шляпке: мама миллиардера Мэй поздравила сына забавным фото

Знаменитая модель Мэй Маск поздравила одного из своих сыновей – инженера Илона Маска с днем рождения. 28 июня мужчине исполнился 51 год. Женщина показала, как несколько лет назад они вдвоем посещали королевское мероприятие.

Изобретатель и миллиардер, который с самого начала полномасштабного вторжения выражал свою поддержку Украине, сегодня отмечает день рождения. 74-летняя Мэй вспомнила знаменитую королевскую гонку Royal Ascot в 2016 году. Они проходят каждый год в Великобритании на ипподроме Ascot Racecourse, а мероприятие посещает сама королева Елизавета II, ведь с детства обожает лошадей.

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С днем рождения, Илон. Спасибо за то, что делаете этот мир лучше. Я тебя так люблю. Нам было очень весело вместе. Нашла это фото в 2016 году. Илон выглядит так нарядно,

– нежно написала Мэй Маск.



Мэй Маск с Илоном на конной гонке / Фото с инстаграмма модели

Семейный снимок собрал немало лайков, однако сам Илон еще никак не отреагировал на фото. Следует добавить, что для мероприятия нужно придерживаться строго дрескода – обязательным элементом гардероба должна быть шляпа – как у женщин, так и у мужчин. Именно поэтому такое амплуа знаменитого изобретателя поразило и порадовало сеть:

"С днем рождения. Вы выглядите так гламурно и волшебно!";

"Какое хорошее фото!";

"Благословение! И все поздравления с Днем!";

"С днем рождения! Спасибо, что сделали мир лучше в прошлом четверть веке, празднуйте в небе!!!!";

"Вы оба выглядите потрясающе. Я никогда не могу перестать вдохновляться вами двумя";

"С днем рождения наш самый дорогой, Илон! Продолжайте сиять и творить удивительную магию! Я всегда буду радоваться и жить в этом мире, который ты создаешь! Люблю тебя!!!".

Семья Илона Маска

К поздравлениям своего брата также присоединилась родная сестра Тоска Маск. Она показала милое детское фото, на котором вместе с Илоном и третьим сыном Мэй – Кимбалом играет на кровати.

"С днем рождения, Илон. Спасибо, что всегда рядом, чтобы поддержать меня. Люблю тебя!" – написала сестра.



Тоска Маск показала забавное детское фото с Илоном / Фото из инстаграмма женщины

В целом семья Мэй Маск чрезвычайно велика и имеет уже немало внуков, однако женщина не только успевает их нянчить, но и профессионально заниматься моделингом и писательством.



Мэй Маск имеет большую семью / Фото из инстаграммы Мэй