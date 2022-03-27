"Мали за честь": Злата Огневич и группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выступили для военных

27 марта 2022 , 11:25
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Источник:

инстаграм Златы Огневич

Певица Злата Огневич вместе с группой БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и "Кварталом 95" выступила для военных. Звезда призналась, что имела честь поддерживать бойцов.

Украинские знаменитости продолжают сражаться с врагом на культурном фронте. На днях они выступили для военных в Киеве.

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Злата Огневич и другие звезды выступили для военных

Ободрить защитников собрались музыканты – Злата Огневич и группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, а также актеры "Квартала 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов.

Напомним , что недавно группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ  сменила название , забрав латинскую букву Z. Все потому, что она активно используется оккупантами.

Я считаю честью петь и поддерживать бойцов. И скажу, что боевой дух, мотивированность – на самом высоком уровне! Мы все верим в нашу победу. Культурный фронт работает,
– поделилась Злата Огневич. 

Мероприятие прошло по инициативе ОП и сотрудничества с отделом культурологической работы ВСУ, студией "Квартала 95" и украинскими артистами.


Военные с артистами / Фото из инстаграма Златы Огневич


БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выступили для военных / Фото из инстаграма группы

Злата Огневич с военными, для просмотра видео проверните справа:

 

Автор: Марія Касій