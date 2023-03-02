Никакой не русский: Малевича признали украинским художником – какую нацию вспомнили еще

Стеделек-музей в Амстердаме, где представлена самая большая коллекция работ Казимира Малевича, признал его украинским художником. Еще недавно там он считался россиянином.

Украинским художником Казимира Малевича переименовали в текстах на стенах Стеделек-музея и на официальном сайте. Нидерландцы указали, что он родился в столице Украины в Киеве, когда город входил в состав Российской империи.

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Малевича признали украинским художником

Кстати, поляков тоже не обделили, ведь Казимир Малевич вырос в интернациональной семье: его отец был поляком, а мать – украинкой.

Мы сейчас говорим так: родился в Украине от отца польского происхождения,

– говорится в источнике.

Отметим, что картины Казимира Малевича входят в список самых дорогих полотен мира. В 2018 году его "Супрематическую композицию" продали за рекордные 85,8 миллиона долларов. На то время работа заняла 55 место в рейтинге самых дорогих картин всех времен.

Интересно также, что в декабре 2022 года режиссер Дарья Онищенко закончила снимать фильм о жизни и творчестве художника-авангардиста.

Продюсер Анна Паленчук объясняла, что идея ленты – рассказать миру об украинских корнях Казимира Малевича, ведь он провел детство и творил в Киеве, писал и говорил на украинском языке, а некоторые музеи почему-то называют его россиянином.

В фильме сыграли Виталий Ажнов, Александр Рудинский, Ирма Витовская-Ванца, Марина Кошкина и другие.