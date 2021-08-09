Максим Михайлюк из "Холостяка" совершил публичный выход с женой: фото
Источник:инстаграм Максима Михайлюка
Герой 10 сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк вместе с женой Дашей Хлыстун посетил съемки телешоу "Україна має талант". Звездная пара в family look сделала несколько эффектных кадров за кулисами.
Новый сезон шоу "Україна має талант" богат не только невероятным количеством талантливых людей, но и звездных гостей.
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Михайлюк с женой на "Україна має талант"
Один из съемочных дней посетили Максим Михайлюк и Даша Хлыстун. Новоиспеченные супруги сделали несколько фотографий за кулисами проекта.
Даша предстала перед камерой в коротком кожаном платье с красивым поясом, подчеркнувшим ее модельную фигуру. Такой look она соединила с босоножками на высоком каблуке. Волосы уложила ровно, а на лицо не наносила косметику и продемонстрировала натуральную красоту.
Максим нежно обнимал любимую, позируя рядом с ней в черной рубашке, брюках и кроссовках.
Даша Хлыстун и Максим Михайлюк на "Україна має талант" / Фото из инстаграма пилота
Даша Хлыстун и Максим Михайлюк на "Україна має талант" / Фото из инстаграма пилота
В комментариях под фотографиями поклонники засыпали знаменитую пару комплиментами:
- "Какая вы красивая пара!"
- "Я вас обожаю! Следить за вашей семьей – удовольствие!"
- "Вы очень хорошая пара! Счастья вам!"
- "Очень милая и стильная пара!"
- "Стильные и красивые! Светитесь так всегда!"