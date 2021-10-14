Максим Леонов из "Танцев со звездами" попал в аварию: как выглядит его авто

Победитель "Танцев со звездами" и партнер Евгении Власовой попал в аварию. Он был за рулем своего авто марки BMW. Судя по фото, Максим Леонов влетел в забор, разделяющий встречные полосы движения.

Участник "Танцев со звездами", с которым выступает Евгения Власова, не рассекречивает детали аварии. На фотографии, которую он обнародовал в инстаграм-сторис, виден только его автомобиль. Похоже, он единственный участник ДТП.

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Можно лишь предположить, что Максим Леонов не справился с управлением и врезался в забор, разделяющий встречные полосы движения. Так, повреждена левая часть его BMW – бампер и капот со стороны водителя. Похоже, в момент столкновения он был в салоне один.

Извините за шок-контент средь бела дня. Все живы, все здоровы – это самое главное. Любите жизнь – это самое кайфовое, что у нас есть,

– заявил танцор.



Авто Макса Леонова после аварии / Фото из инстаграм-сторис танцора

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