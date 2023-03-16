Максим Галкин засветился на архивных кадрах в Украине: где и когда был "иноагент"

Российский комик Максим Галкин вспомнил съемки фильма Все могут короли 2015 года. Эти съемки проводились в основном в Украине.

Российский юморист Максим Галкин уже несколько месяцев считается "иноагентом" из-за осуждения войны против Украины. На днях он опубликовал архивные фото – фаны заметили, что многие из них сделаны в Украине.

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Максим Галкин показал архивные фото

Юморист и актер поделился на своей странице серией архивных фото с 2015 года. Тогда на российские телеэкраны вышла лента "Всё могут короли" с его участием – там он сыграл менеджера Мишу и герцога Каннингема.

Максим Галкин почему-то не заметил в подписи, на каких локациях были сделаны эти фотографии. На самом деле, большинство сцен для российского сериала снимались в Украине, на фоне старинных замков и крепостей.

Максим Галкин / Фото из инстаграма Максима Галкина

В комментариях поклонники напомнили, на каких именно локациях и в каких городах позировал Максим Галкин.

"Я помню этот фильм. Снимали в Каменце-Подольском";

"Хотинская крепость, Украина";

"Великолепные локации. Ностальгирую по Каменец-Подольскому. Обожаю эту комедию";

"Хотинская крепость, очень красивый замок Украины".

Позиция Максима Галкина по поводу войны

Актер и комик выступил против полномасштабного вторжения 24 февраля, рассказывая о трагедиях Бучи и Мариуполя, обстрелы Одессы. Он вместе с Аллой Пугачевой покинул Россию и переехал в Израиль, где проводил концерты. Часть средств Максим обещал отдавать пострадавшим из-за войны.

За антивоенные высказывания Максима Галкина объявили "иноагентом" в России – там бросили заявление, будто его финансирует Украина. Артист лаконично реагировал на это звание, обновив профиль в инстаграме.

Но следует напомнить, что еще до 24 февраля 2022 года Максим Галкин позволял себе только шутки о российском телевидении и иногда власти. После оккупации Крыма он как минимум один раз посещал полуостров. В 2021 году был внесен в "черный список" Минкульта, но в июне 2022 года его имя оттуда забрали.