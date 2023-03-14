Ошибочно считать ее украинкой: почему Чмерковский не удивлен, что Денисова уехала в Москву

Танцовщик Максим Чмерковский общался с Татьяной Денисовой в начале вторжения и даже предлагал помощь. Но когда она уехала в Москву, почувствовал обиду. Хореограф объяснил, почему не был удивлен ее решением.

Максим Чмерковский и Татьяна Денисова застали 24 февраля прошлого года в Украине, но их реакции на события были кардинально разными. Танцовщица якобы уехала в Германию, но о войне умолчала и после уехала в Москву. В то время как хореограф до сих пор помогает Украине и стоит на ее стороне.

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Почему Чмерковский не удивлен решением Денисовой

Максим Чмерковский напомнил, что молчунов до сих пор остается немало – и есть не только в других странах, но и в Украине. Но он считает, что более болезненно, когда молчат украинцы, а Денисова таковой не является.

Если до сих пор кто-то ошибочно считает Денисову украинкой – это полный бред. Я о ней ничего не знал, и об этой ситуации тоже, пока мы не познакомились. Но когда мы познакомились – это далеко не "Тетяна". Она совершенно не "Денисова", никакого отношения к Украине не имела.

Хореограф признался, что почувствовал ее "неукраинское" настроение во время совместных разговоров. Потому для него не было удивлением ее выбор. Впрочем, Макса ошеломило то, насколько быстро Денисова решила броситься в Москву.

"При общении от нее не шло ничего украинского. Когда я с ней сидел и общался, это была не та женщина, с которой я общаюсь в Украине в течение многих моих приездов. У нее была другая энергия, она по-другому смотрела на эти вещи. Украинцы волновались, а она – нет. Когда вышло, что она работает на российском телевидении, я удивился, не потому, что это было удивительно. А потому, что это было сразу. Я ожидал, что она в конце концов там каким-то образом там окажется, но так быстро".

, Татьяна Денисова не только приняла участие в российских проектах, но и получила российское гражданство – и сделала это еще в декабре 2021 года. Об этом сообщил ее бывший любимый Александр Кривошапко, который тоже не был удивлен этим решением. Ибо Татьяна родилась в Калининграде, жила в Севастополе, а училась в Питере.

Интервью с Максимом Чмерковским: смотрите видео онлайн

Как Чмерковский пытался помочь Денисовой

Максим Чмерковский признался, что в первые дни вторжения волновался Татьяна и пытался помочь ей с выездом. Он даже предлагал ей переехать к нему в отель. Поэтому для танцовщика измена Денисовой – не менее оскорбительная.

Мне так же обидно, потому что, когда все это происходило, мне за нее было очень страшно. Я волновался, потому что она оказалась одна. Я думал, что я мужчина – мне легче, а она хрупкая девушка, за ней нужно ухаживать. Я пытался ей помочь, потом она уехала сама, а я остался.

"Когда я узнал, что она работает в Москве, с корабля на бал, мне было очень неприятно. Я долго не мог понять, я не вникаю в ее жизнь, мы не знаем, что у кого как. Может, у нее действительно нет никакой жизни в Германии, может у нее не было выбора. Но в то же время я ловлю себя на мысли, что начинаю заступаться за нее. Я могу все понять, но участвовать в "Танцах" в Москве, прямо так...".