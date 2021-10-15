Максим Чмерковский рассказал, как после "Холостяка" ему "дали в рожу"

Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский был главным героем 1 сезона "Холостяка". Однако популярность, которую получил танцор, ему не понравилась. Из-за этого Чмерковский избегает фанатов.

Танцор и судья шоу "Танцы со звездами" Максим Чмерковский около 10 лет назад был героем украинского шоу "Холостяк", благодаря чему получил известность. Однако к славе он относится неоднозначно.

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Почему Максим Чмерковский избегает фанатов

Получив известность на телевидении, Максим Чмерковский начал чувствовать себя очень некомфортно в общественных местах.

Я избегаю этого очень. Я сразу краснею, мне становится неудобно. Я помню, когда я здесь был на "Холостяке", пошел в какой-то клуб. Ко мне подошла девушка, попросила фотографию, и когда я с ней стоял, подошел ее муж и дал мне в рожу,

– рассказал судья "Танцев".

Максим Чмерковский признался, что пытается жить частной жизнью и иметь узкий круг общения. Он никогда не отказывает поклонникам в совместных фото, но иногда удивляется хамскому поведению фанов. Например, они не знают, как зовут танцовщика, и обращаются к нему: "Слышь, ты" или подсвистывают.

"Очень часто люди неадекватно реагируют на то, что увидели кого-то с телевидения", – отметил победитель американских "Танцев со звездами".

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