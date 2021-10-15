Максим Чмерковский рассказал, кем работали его родители, когда переехали в США из Одессы

Семья Макса Чмерковского уехала из Украины, когда ему было 14 лет. Танцовщик вместе с родителями улетел в США, не зная языка. Он вспоминает, что сначала родные работали на непрестижных должностях.

Из Одессы семья переехала в бурные 90-е. В то время мама Максима Чмерковского была домохозяйкой, а отец занимался бизнесом. Звезда до сих пор не знает, чем занимался его отец, однако из-за пробивного характера он нарвался на неприятности.

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Последней каплей стало то, что 13-летнего Макса поставили на воинский учет. Родителей это очень испугало, ведь они застали войну в Афганистане.

"Это было очень страшно для мамы, у которой брат приехал из Афганистана в 80-х, поэтому она все это еще помнила", – рассказал судья "Танцев со звездами".

В Нью-Йорке семью встретили двоюродные родственники, которые и помогли с работой. Первые годы жизни в США были для них далеко не сказкой.

Отец работал в двух пиццериях – в одной он мыл посуду со своими двумя красными дипломами, а в другой – развозил пиццу. Мама пыталась делать маникюр и педикюр,

– вспомнил Максим Чмерковский.

Он добавил, что параллельно папа изучал английский и программирование, хотя никогда до этого не видел компьютера. Мама же быстро уволилась. Все потому, что в салоне, в который устроилась женщина, требовали делать депиляцию подмышек. По словам Максима Чмерковского, это вызвало у нее рвотный рефлекс.



Максим Чмерковский с отцом и братом / Фото из инстаграма танцовщика



Жена, теща и мама Максима Чмерковского / Фото из инстаграма танцовщика