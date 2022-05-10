Максим Чмерковский прокомментировал молчание Татьяны Денисовой: "Она долна что-то сказать"

Танцовщик Максим Чмерковский считает, что его коллега Татьяна Денисова против войны в Украине. Хотя она не сказала ни слова о стране, где долго работала.

Танцовщица Татьяна Денисова имеет украинское гражданство и много лет работала в Украине, хотя впоследствии выбрала для карьеры Россию. В 2022 году она вернулась сюда для съемок шоу Танцы. World of Dance, но после начала войны звезда выбрала молчание.

Это совсем отдельная ее история, – сын Таисии Повалий прокомментировал ее циничное выступление в Москве.

Максим Чмерковский о Татьяне Денисовой

Украинский хореограф Максим Чмерковский понимает, почему люди критикуют Денисову и относятся к ней негативно. Однако он заверил, что коллега также отреагировала на российскую агрессию, как и другие украинцы.

Я не хочу быть хорошим для всех, но я видел Танину реакцию на это все. Для меня это была реакция украинского человека, который, как и все мы, чувствует то же самое. Она на нашей стороне. Ты когда знаешь человека и видишь реакцию, понимаешь, где его сердце и где он себя чувствует,

– считает танцовщик.

Максим Чмерковский рассказал, что Татьяна Денисова уехала из Украины после 4 дней в пробках. По его словам, она хотела вернуться к ребенку. Вероятно, сейчас она находится в России.

"Я за нее рад, что ей удалось уехать и быть в безопасности. Но я не знаю, какой будет ее карьера. Это будет от нее зависеть. Она должна что-то сказать. Я этого не знал, но оказывается, что это ощущение очень многих людей", – добавил артист.

Денисова выбрала молчание