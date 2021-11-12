Максим Чмерковский из "Танцев со звездами" показал 4-летнего сына: миловидное видео
Источник:инстаграм Петы Маргатройд
Американский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Максим Чмерковский снял миловидный ролик вместе с женой и сыном. Через 2 недели после Хэллоуина мужчина с самыми родными примерил праздничные костюмы.
Из-за судейства на "Танцах со звездами" Максим редко бывает вместе с любимой и сыном дома. Даже Хэллоуин они праздновали только сейчас.
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Семья Чмерковского отпраздновала Хэллоуин
Жена хореографа опубликовала миловидное видео на личной странице в инстаграме. Пета примерила костюм феи Динь-Динь, а ее любимый решил перевоплотиться в героя популярного сериала "Игра в кальмара".
Особое внимание привлек 4-летний сын супругов – Шай. Мальчик примерил на себя образ ковбоя и выглядел очень харизматично. Видно, что он невероятно счастлив приезду отца домой.
С (поздним) Хэллоуином от Чмерковских! Опоздав на 2 недели, у Макса не было выбора. Длительность внимания Шая была примерно 5 минут, но Динь-Динь это удалось!
– написала Пета под видео.
Максим Чмерковский с женой и сыном праздновал Хэллоуин: смотрите видео онлайн
В комментариях поклонники засыпали комплиментами звездную семью. В частности, немало приятных слов прозвучало в адрес Шая.
- "Ваш сын прекрасен!"
- "А где второй ребенок? Мы хотим больше красивых Чмерковских!"
- "Какая замечательная семья!"
- "Очаровательные!"
- "У вас отличная семья, прекрасный сын!"