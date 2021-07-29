Макс Михайлюк из "Холостяка" вышел в свет с красавицей-женой и дочкой: милое фото

Участник 10 сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк вышел в свет с женой Дашей Хлистун и дочкой Арианой. Звездная семья засветилась на вечеринке ко дню рождения, которая состоялась в элитном ресторане на Днепре.

На светском вечере была еще одна звездная пара – Григорий Решетник с женой Кристиной. Супруги пришли на день рождения кума Андрея. Именинник близкий друг Макса Михайлюка и Даши Хлистун, ведь его жена крестила их дочь Ариану.

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Фото Макса Михайлюка с красавицей-женой и дочкой

На террасе над Днепром семья сделала трогательный кадр, который покорил сеть. Молодая мама Даша Хлистун продемонстрировала идеальную форму, в которую вернулась через три месяца после тяжелых родов.

На вечеринку модель надела атласное мини-платье ярко-красного цвета. Наряд на тонких бретелях прекрасно подчеркнул стройную фигуру и длинные ножки девушки. Под него Даша подобрала дерзкие босоножки на шпильках. К слову, накануне праздника она перекрасилась в блондинку.

Максим Михайлюк появился на мероприятии в белой рубашке и зауженных брюках на резинке. С собой молодые супруги взяли трехмесячную дочь Ариану и сделали совместное фото. Фотография так понравилась публике, что за считанные часы собрала более 60 тысяч лайков.

У нас на троих одна фамилия,

– подписал Максим Михайлюк из "Холостяка".



Макс Михайлюк с женой и дочерью / Фото из инстаграма героя "Холостяка 10"

Добавим, официально мужем и женой Максим и Даша стали 8 июля этого года. "Холостяк" спонтанно женился на любимой, когда они приехали в ЗАГС регистрировать дочь.

Брачная церемония стала сюрпризом для девушки, тогда как мужчина тщательно готовился – купил обручальные кольца от Tiffany & Co и огромный букет.