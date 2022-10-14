Верьте в лучшее, – Макс Корж высказался по поводу вероятного наступления белорусов на Украину

14 октября 2022 , 10:31
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Источник:

инстаграмм Макса Коржа

Белорусский певец Макс Корж, который поддерживает идею "братских народов", высказался по поводу вероятного вторжения Беларуси на территорию Украины. Артист не верит, что такое может произойти, призывает верить в лучшее.

Макс Корж – популярный артист в Беларуси и России. В Украине до войны на концертах он тоже собирал полные залы. Хотя певец осудил войну, но верит в идею "братских народов". На фоне разговоров о вероятном вторжении белорусских войск на территорию Украины Корж поделился своими мыслями.

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24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Тогда часть русских войск зашла на наши земли с территории Белоруссии. Также эту страну россияне использовали и продолжают использовать для запуска ракет по мирным украинским городам. В последнее время все чаще говорят о вероятном участии Беларуси в войне против Украины.

Макс Корж о вторжении белорусов в Украину

Однако певец Макс Корж не верит, что его земляки отважатся напасть на чужую страну. Об этом он высказался в инстаграм-сторисе.

Не пойдут белорусы на чужую землю. Так было всегда и за 7 месяцев ничего не изменилось. Верьте в лучшее,
– написал Корж.


Макс Корж о вероятном нападении белорусов / Скриншот инстаграм-сторис певца

Через несколько часов артист опубликовал еще одну страницу, в которой пытался объяснить, почему Россия использует Беларусь в этой жестокой и не спровоцированной войне.

То, что было с нашей территории – результат того, как со стороны воспользовались ситуацией в нашей стране после выборов. К сожалению, в наших широтах резкие изменения не проходят без последствий. Наши последствия таковы,
– сказал Корж.


Макс Корж о вероятном нападении белорусов / Скриншот инстаграм-сторис певца

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Автор: Христина Кобак