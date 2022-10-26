Меньше, чем Монатик и "Океан Эльзы": Макс Барских объявил сумму, которую собрал на ВСУ в туре

Еще в мае Макс Барских начал благотворительный тур "Чекай мене", а 25 октября объявил сумму, которую удалось собрать на нужды ВСУ. Цифра впечатляющая, но меньше, чем у Монатика и "Океана Эльзы".

Поскольку Макс Барских перечислял на ВСУ лишь часть средств, собранных на концертах, и вкладывался в шоу – постановки, свет, звук и балет, то за пять месяцев гастролей задонатил 1,7 миллиона гривен. Он поблагодарил публику, которая покупала билеты на его тур, ведь это именно ее вклад в победу Украины.

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Макс Барских собрал 1,7 миллиона гривен на ВСУ

Друзья, очень горжусь вами! Это вклад всех вас. Каждый приобретенный билет тура "Чекай мене" стал частью доната. Впереди Америка и другие страны. Продолжение следует,

– пообещал Макс Барских.

за лето группасобрала для Украины на благотворительных концертах более 19 миллионов гривен . В то же времяк началу августа задонатил на гуманитарные нужды более 10 миллионов гривен

, а сейчас в новом туре "ART Оборона".

В сети восхитились Максом Барских и назвали его гордостью Украины:

"Супер. Спасибо тебе, Макс, и твоей команде. Вместе все возможно";

"А мы гордимся тобой и всей командой";

"Спасибо, Макс, за человечность и искренность";

"Спасибо тебе. Ваша помощь стране и ВСУ неоценима! Гордимся и любим";

"Это есть невероятно, так держать";

"Наша гордость".

К слову, во время войны Макс Барских отказался от роялти из страны-агрессорки России и начал карьеру за границей под новым сценическим именем Mick Sunday. Под этим псевдонимом артист будет выпускать только англоязычную музыку. Его первый трек – I Feel Good.