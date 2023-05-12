Макс Барских посвятил новый клип Киеву: в видео артист проехался на коне по центру столицы

Певец Макс Барских выпустил новую песню "Знайти себе" на украинском языке. Он также представил эффектный клип, который посвятил Киеву. В видео артист скачет на коне по центру столицы.

Режиссером нового клипа стал продюсер артиста Алан Бадоев. Недавно Барских выпустил англоязычный трек, за который его сравнили с песней The Weeknd

Интересно Макс Барских оскандалился из-за русскоязычных песен в туре по Европе

В клипе используются кадры из личного архива певца, снятые еще до начала войны. Впоследствии Макс появляется на улицах Киева, прыгая на коне.



Макс Барских на коне / Скриншот с видео

Продюсер Алан Бадоев отметил, что этот клип артист посвятил Киеву – несокрушимой крепости, которая уже почти полтора года является невыполнимой целью захватчиков.

Несмотря на ракетные обстрелы, блекауты, воздушные тревоги и бесконечные угрозы, этот город пульсирует, его сердце стремительно исполнено жажды жизни. И именно эту жизнь мы пытались подчеркнуть,

– сказал Бадоев.

Макс Барских отметил, что он ясно понимает, о чем поет, ведь переживает все на собственном опыте, находясь в Украине.

"Когда-то все эти песни станут воспоминаниями о том, что нас, украинцев, волновало во время войны: каким был наш дух, как мы уставали, как находили силы и веру жить дальше", – комментирует певец.

Смотрите клип Макса Барских на песню "Знайти себе": видео

Кстати, ранее украинский певец Макс Барских в одном из интервью высказался о том, почему украинцы отчуждаются от всего российского. Он задел вопрос "хороших россиян", которые сейчас за границей.