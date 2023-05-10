Макс Барских оскандалился из-за русскоязычных песен в туре по Европе

После начала полномасштабной войны Украине певец Макс Барских отказался от гастролей в России и запретил использовать свою музыку на территории страны-оккупанта. И хотя Барских начал проводить концерты, чтобы собрать деньги для Украины, он от своих русскоязычных песен не отказался и продолжает их исполнять.

Журналисты музыкального портала обратили внимание на то, что Макс Барских поет русскоязычные хиты на благотворительных концертах в Европе. На них построена половина выступления певца.

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Команда артиста заявила, что это мнение "опосредованное и неправильное", потому что якобы журналисты не видели всего шоу, а русскоязычные песни не являются основой концерта.

Однако выступления Макса Барских в Варшаве 5 мая показывает, что половина концерта построена на песнях именно на русском языке (11 треков из 21).

"Какое ваше мнение, уважаемые читатели? Выехать за границу представлять Украину в туре с наполовину русскоязычной программой в той же Варшаве на 400+ день полномасштабного вторжения – это ок?", – пишет МУЗВАР.

Единственное положительное в том, что часть средств из тура Макса Барских пойдет на нужды ВСУ.

В соцсети появилось много видео из тура Макса Барских. Там действительно есть множество песен на русском языке, которые любят его поклонники.

Команда музыкального портала сделали интервью с Максом Барским, однако на финальном этапе подготовки текста представители артиста давили на журналистов, поэтому издание не публиковало его.

Реакция Кати Осадчей

На скандал отреагировала и телеведущая Катя Осадчая. Она опубликовала при этом инстаграмм-сториз скриншот поста МУЗВАР, отметив, что давить на редакцию – уже в прошлом, сейчас ценится прозрачность интервью.

Надеюсь, все это недоразумение, ведь давить на редакцию, перекраивать интервью... Казалось, все это осталось в прошлом. Сейчас ценится прозрачность, честность и открытость, без выдуманных артистом пассажей,

– подчеркнула ведущая.



Катя Осадчая отреагировала на скандал с Барским / Скриншот по ее инстаграмме

К слову, в марте 2022 года Макс Барских разорвал все связи со страной-террористом, но в России долго "подгорало" из-за этого. В августе оккупанты прицепились к тому, что в США он поет русскоязычные хиты. Алан Бадоев тогда ответил: "Они реально надеялись, что Макс не будет исполнять свои песни? Нет, нет, это просто для вас он не будет их петь".