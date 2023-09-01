9 последних музыкальных премьер августа, которые нужно услышать
В конце лета украинские артисты презентовали несколько новых треков на разную тематику. Среди них и новая композиция Макса Барских – "Не плачь".
Подборку всех вышедших на этой неделе музыкальных новинок о любви и не только слушайте дальше на сайте 24 Канала.
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BALSAM и Kazaxoslav
"На дистанции" – это мелодичное и эмоциональное произведение, сводящее границы межнациональных различий. Идея этой песни возникла из желания объединить два разных языка в совместной работе, которая пронесла бы сообщение любви и надежды. В музыкальной композиции авторы Balsam и Kazaxoslav сохраняют свои уникальные стили и звучания, создавая гармоничное сочетание голосов, оставляющих приятное впечатление на слушателей.
BALSAM и Kazaxoslav – "На дистанции": смотрите видео онлайн
STASYA
"Не ходи в лес" – это музыкальное произведение, которое с первых нот погружает слушателя в атмосферу тайны и размышления, напоминая о важности умения слушать свою совесть и обдумывать действия перед их осуществлением. Песня исполнена в привычном для артистки аутентичном стиле и стала драгоценным дополнением к ее творческому арсеналу.
STASYA – "Не ходи в лес": смотрите видео онлайн
Геля Зозуля
Bavovna – это песня о неуемной любви. Как вспоминает артистка, текст песни она написала за 15 минут.
Идеи для песен мне приходят "сверху". Я убирала, и мне в голову пришла фраза "а на сердце у меня хлопок". Всем украинцам известно происхождение этого мэма, поэтому я решила использовать его в своей песне, чтобы сделать яркий акцент. Так что я быстро записала сначала идею, потом набрасывала какую-то аранжировку, записала вокал. Музыка – это не математика, здесь нет формул, нет правил. Музыка, как и любое творчество – это магия, в которую я верю и отдаюсь ей полностью,
– рассказала блогерша.
В клипе на песню Bavovna снялся популярный украинский актер Тарас Цымбалюк.
Геля Зозуля – Bavovna: смотрите видео онлайн
Макс Барских
Новый трек музыканта открыл пре-ордер будущего украиноязычного танцевального альбома "Звездопад", который выйдет уже в сентябре.
Макс Барских – "Не плачь": слушайте песню онлайн
RODZYNKA
Музыкальная история рассказывает о любви как о магическом ритуале, когда парень безгранично влюбляется в девушку. И источником ее волшебства являются глаза. Вдохновленная новой композицией, RODZYNKA решила передать эту атмосферу своей видеоработой. Одной из локаций съемок была выбрана местность Карпат, где за легендой прятались опришки во главе с Олексой Довбушем.
RODZYNKA – "Глаза шепчут": смотрите видео онлайн
SWOIIA
"Сестра" – это гимн-манифест сильных украинских женщин, которые изо дня в день идут по жизни и демонстрируют всему миру свою мощь и женственность, которая, как оказалось, может быть просто стальной. О женщинах, которые могут и умеют быть хрупкими, женственными, по-настоящему любить, но вместе с тем готовы отдать свою жизнь за страну.
SWOIIA – "Сестра": смотрите видео онлайн
Milena Way
"Меседж BOSSY – это мотивация быть круче и ярче, мечтать, а мечта у нас есть! И верить в себя, потому что мы счастливчики. В тексте песни заложены ожидающие нас подсказки главное: Разгадать знаки! You will be so lucky!", – поделилась Milena Way.
Саша ТАВ
Самый харизматичный участник группы Kalush Orchestra Саша TAB решил начать сольную карьеру. Первой работой артиста стал трек – "Ливень" и клип к нему. Это сильная эмоциональная работа, которая погружает слушателей в личный мир артиста и показывает его с другой, лирической стороны.
TAYNA
TAYNA представила официальный ремейк популярного в конце 2000-х хита певицы Ирины Билык ОМА. Новая версия песни не только отражает современную трактовку легендарной песни, но и показывает певицу с новой стороны.
Это не просто официальный ремейк – это совершенно новое видение всем известной песни. Вместе со своей командой я хотела, чтобы моя версия отметила драйвовость песни и имела несколько другой саунд и исполнения, чтобы немного отойти от оригинального звучания,
– рассказала TAYNA.
TAYNA – ОМА: смотрите видео онлайн